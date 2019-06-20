رياضة | النقاز يعود من تونس السبت.. وينتظم في التدريبات الأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقاز يعود من تونس السبت.. وينتظم في التدريبات الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الي القاهرة السبت المقبل قادما من تونس للانتظام مع الفريق في التدريبات بدايه من يوم الأحد بشكل طبيعي عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها من الجهاز الفني.

ويواصل الزمالك الأول لكرة القدم تدريباته اليومية، في اطار الاستعداد للمباريات المتبقية في مسابقه الدوري ، بعد انتهاء بطولة الأمم الافريقية 2019.