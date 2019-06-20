رياضة | أزمة نارية بين رئيس الزمالك وكهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة نارية بين رئيس الزمالك وكهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توترت العلاقة بين رئيس نادي الزمالك ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام الماضية على خلفية غياب اللاعب عن التدريبات بدون الحصول على إذن مسبق من الجهاز الفني.

سبب الأزمة هي رفض الزمالك رحيل اللاعب قبل نهاية الدوري وخوض مباراة القمة أمام الأهلي نهاية الشهر المقبل على أن يتم السماح له بعدها بالرحيل دون خوض باقي منافسات كأس مصر لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب كهربا الذي يرغب في الرحيل خلال الفترة الحالية بداعي أن الانتظار لنهاية يوليو سيؤدي لفشل المفاوضات مع أي نادي ولن يقبل أي فريق بالانتظار لكل تلك الفترة.

إدارة الزمالك أكدت للاعب على عدم ممانعتها في بيعه حاليًا وتوقيع العقود على أن ينضم أول أغسطس المقبل لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب كهربا بداعي أن النادي الجديد الذي سينضم إليه سيحتاجه في فترة الإعداد ومن الصعب أن ينضم إليهم مع بدء المشاركات الرسمية والموسم الجديد مباشرة.

كهربا أغلق هاتفه ورفض الرد على اتصالات مسئولي الزمالك في الساعات الماضية متمسكًا بالرحيل عن الفريق وعدم الاستمرار ويرفض من الأساس الاعتراف بالعقد الموقع بينه وبين الإدارة بداعي أنه تم توثيقه دون علمه ويتمسك بالعقد القديم بينه وبين الإدارة والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.