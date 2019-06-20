رياضة | رسمياً.. برشلونة يعلن ضم المدافع الهولندي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. برشلونة يعلن ضم المدافع الهولندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس،عن إتمام ثالث صفقة للفريق في فترة الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد.

وتبعاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" أن النادي الكتالوني أعلن عن الحصول على خدمات الظهير الأيمن الشاب الهولندي مايك فان بيجنين.

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وكشفت الصحيفة أن ادارة برشلونة أتمت الصفقة بشكل مجاني، بعد انتهاء عقد صاحب الـ 20 عامًا مع نادي ناك بريدا في الموسم المنصرم.

وأشارت أن عقد اللاعب الجديد مع برشلونة سيمتد لمدة موسمين ولكن بوجود شرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو في القعد المبرم بين الطرفين.

كما يذكر أن النادي الكتالوني قد تعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام، والبرازيلي إيمرسونمن من أتلتيكو مينيرو حتى الآن وتعتبر فان بيجنين هي الصفقة الثالثة لبرشلونة استعدادا للموسم القادم.