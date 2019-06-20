رياضة | البروفة الختامية لحاملي الأعلام باستاد الدفاع الجوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البروفة الختامية لحاملي الأعلام باستاد الدفاع الجوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهي المتطوعين من إجراء البروفة الختامية لحاملي الأعلام في استاد الدفاع الجوي الذي يستضيف مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية مصر ٢٠١٩.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي مباريات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الجزائر والسنغال وكينيا وتنزانيا.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية للمرة الخامسة في تاريخها، وتشهد النسخة الحالية رقم ٣٢ مشاركة ٢٤ منتخب افريقي لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.