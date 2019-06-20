رياضة | قياسات بدنية للاعبي الزمالك

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قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني، خوض التدريبات غدا الجمعة على فترة واحده في التاسعة صباحاً بملعب النادي.

ويواصل الزمالك الأول لكرة القدم تدريباته اليومية، في اطار الاستعداد للمباريات المتبقية في مسابقه الدوري ، بعد انتهاء بطولة الأمم الافريقية 2019.