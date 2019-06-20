رياضة | قياسات بدنية للاعبي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قياسات بدنية للاعبي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني، خوض التدريبات غدا الجمعة على فترة واحده في التاسعة صباحاً بملعب النادي.
ويواصل الزمالك الأول لكرة القدم تدريباته اليومية، في اطار الاستعداد للمباريات المتبقية في مسابقه الدوري ، بعد انتهاء بطولة الأمم الافريقية 2019.
كما قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعمل قياسات بدنية علي هامش المران المقام حالياً بملعب النادي.
وادي اللاعيون تدريبات بدنية قوية بالكرة وبدونها، وذلك تحت إشراف اليوناني أنطونيس مدرب الأحمال وأمير عزمي المدرب المساعد.