انت الان تتابع ساري يعتبر بان تدريب يوفنتوس "تتويج لمسيرتي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لقطة لمدرب يوفنتوس الجديد عندما كان مدربا لنابولي

اعتبر مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي ماوريتسيو ساري بان تدريب فريق السيدة العجوز يعتبر "تتويج لمسيرة طويلة لي" في الملاعب على مدى 30 عاما.

وجاء كلام ساري لدى تقديمه لوسائل الاعلام بعد التعاقد معه خلفا لماسيميليانو أليغري لمدة ثلاث سنوات.

ويعتبر يوفنتوس الفريق الرقم 20 يشرف على تدريبه ساري منذ ان بدأ مسيرته مدربا لنادي ستيا الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثامنة في إيطاليا عام 1990.

وقال ساري الذي أشرف الموسم الماضي على تشلسي الإنكليزي لموسم واحد وقاده الى التتويج بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في مؤتمر صحافي الخميس "عرض يوفنتوس، النادي الذي يعتبر النادي الأهم في إيطاليا، هو تتويج لمسيرة طويلة جدا لي في التدريب بينها 80 في المئة كانت صعبة للغاية".

وارتدى ساري مدرب نابولي السابق، خلافا لعادته بدلة رسمية وربطة عنق وسئل ما اذا كان سيعتمد أسلوب يوفنتوس فأجاب "لا ادري ما هو أسلوب يوفنتوس. بدلة وربطة عنق أو لباس رياضي؟ يتعين علي التحدث الى النادي".

وأردف قائلا "أفضل عدم ارتداء البدلة وربطة العنق على أرضية الملعب" وتابع مازحا "المهم الا يطلبوا مني (مسؤولو يوفنتوس) ان أمشي عاريا في الملعب".

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وتحدث عن مسيرته في الدرجات الدنيا وصولا الى يوفنتوس بقوله "كان الطريق طويلا من خلال عملي في مختلف درجات الدوري الإيطالي ثم بطولة إيطاليا للدرجة الأولى فالدوري الإنكليزي الممتاز".

وتابع "كان الدوري الإنكليزي تجربة رائعة لكن في القسم الثاني من الدوري شعرت بحاجة للعودة الى الدوري الإيطالي, لقد قررت العودة الى ايطاليا لأن ناديا ضخما ارادني بقوة. لم أر في حياتي رغبة جامحة لناد يريد التعاقد مع مدرب كما حصل مع يوفنتوس تجاهي".

وأكد ساري بانه يتطلع للعمل مع نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو بقوله "لقد أشرفت على تدريب لاعبين أقوياء، لكن تدريبه سيكون خطوة الى الامام بالنسبة الي. أود مساعدته على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية".

وعن تطلعاته مع يوفنتوس قال "على الصعيد الأوروبي لدينا هذا الحلم المتمثل بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، يتعين علينا السعي الى ذلك بتصميم كبير لكن لا شك بأننا سنواجه صعوبات لا سيما بان 8 أو 9 فرق اخرى تستطيع الظفر بهذه المسابقة" التي فاز بها يوفنتوس مرتين اخرهما عام 1996.

وشارك في المؤتمر الصحافي المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي الذي اشاد بساري بقوله "اخترنا ساري لأننا نعتبر بأنه الأفضل في الوقت الحالي كما كان أليغري الأفضل قبل خمس سنوات وأنطونيو كونتي قبلها بثلاث سنوات".

وأضاف "أثبت ساري قدرته على الفوز في الدوري الإنكليزي ودوليا وبالتالي فهو الرجل المناسب للنادي".