الامارات | المدافع بلال يوسف ينضم للذئاب

شكرا لقرائتكم خبر عن المدافع بلال يوسف ينضم للذئاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة الرياضي الثقافي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن التعاقد مع المدافع بلال يوسف قادما إليه من نادي الحمرية، وذلك لتمثيل "الذئاب" في الموسم المقبل لدوري الخليح العربي.

وسبق للاعب بلال أن شارك في مواسم سابقة مع الشارقة ويعتبر من اللاعبين الموهوبين، ويبلغ من العمر 24 سنة ويجيد اللعب بمركز الارتكاز.