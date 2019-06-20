الامارات | التوغولي بينيل ثالث الأجانب في صفوف اتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن التوغولي بينيل ثالث الأجانب في صفوف اتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن انضمام اللاعب الدولي التوغولي بينيل ملابا لقلعة النمور بعقد يمتد لمدة موسمين قادماً من نادي في في فينلو الهولندي وذلك لتمثيله في دوري الخليج العربي ليكون الاجنبي الثالث في صفوف النمور.وبذلك لم يتبقى لاتحاد كلباء إلا التعاقد مع أجنبي آخر بعد أن أتم التعاقد مع الأردني ياسين البخيت وجدد للهنفاري جوجاك.

ويلعب بينيل في مركز المهاجم الصريح، وسجل 15 هدفا في 30 مباراة خاضها في الموسم الماضي، كما ويحسن اللعب في مركز صانع الالعاب حيث تمكن من صناعة هدفين.