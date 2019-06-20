وكالة روسية: مباراة مصر وزيمبابوي مهددة بالإلغاء (تعرف على السبب)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي، مساء اليوم الخميس، تمردهم ورفضهم خوض المران الرئيسي قبل مواجهة مصر في افتتاح كأس الأمم الأفريقية.
وتأخر عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي وغاب آخرون عن المران الرئيسي، بحسب ما رصده مراسل «سبوتنيك» الروسية.
وأشارت مصادر إلى أن هذا التأخر وغياب عدد من لاعبي زيمبابوي عن خوض المران الرئيسي، بسبب مطالبة اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة من اتحاد الكرة في زيمبابوي.
وكان من المفترض أن يصل اللاعبون لخوض المران الرئيسي على استاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء، ولكن مرت ساعة كاملة دون وصول أي لاعب حتى الآن.
وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا، تم تقسيمها على 6 مجموعات، وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وتُلعب النهائيات بين 24 فريقًا، هي: مصر والكاميرون والسنغال وتونس ونيجيريا والمغرب، والكونغو الديمقراطية وغانا ومالي، وكوت ديفوار وغينيا والجزائر، وجنوب أفريقيا وأوغندا وبنين وموريتانيا ومدغشقر وكينيا، وزيمبابوي وناميبيا وغينيا بيساو وأنجولا وتنزانيا وبوروندى.
ويفتتح منتخب مصر مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.
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