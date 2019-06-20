شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كوت ديفوار يصل القاهرة للمشاركة في كأس أمم أفريقيا «مصر 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل منتخب كوت ديفوار إلى القاهرة، مساء اليوم الخميس، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ منافسات البطولة.

كان في استقبال المنتخب الإيفواري المهندس أحمد فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والسيد إيزوا تيموتيه، السفير الإيفواري في مصر، وعدد من قيادات شركة الميناء.

يذكر أن منتخب كوت ديفوار يشارك في البطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره منتخبات المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا.