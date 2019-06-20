شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض «إيتو» لإقناع لاعبي منتخب الكاميرون بالسفر للمشاركة في نهائيات أمم أفريقيا «مصر 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر موقع «ديلى أدفينت»، المتخصص في الأخبار الأفريقية، أن لاعبي منتخب الكاميرون يرفضون السفر إلى مصر قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية للمشاركة في النهائيات.

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وكشف الموقع عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن الـ23 لاعبا المسجلين في قائمة الكاميرون يرفضون السفر، قبل الاتفاق على مكافآت المشاركة في البطولة، ويسعى اللاعبون لرفع قيمة المكافأة من 28 ألف إسترليني (المقدمة من وزارة الرياضة الكاميرونية) إلى 57 ألف إسترليني.

وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الكاميروني قام بتفويض الأسطورة صامويل إيتو، نجم المنتخب السابق، من أجل إقناع اللاعبين بفض الإضراب والسفر إلى مصر، وحتى هذه اللحظة فشل في هذه المهمة.

ومن المفترض أن يفتتح المنتخب الكاميروني مبارياته في البطولة يوم 25 يونيو أمام غينيا بيساو، ضمن المجموعة السادسة التي تضم معهما غانا وبنين.