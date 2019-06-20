شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل التعرف على أرضية الملعب.. زيارة خاصة للاعبي المنتخب إلى استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن لاعبي الفراعنة سيقومون بزيارة خاصة إلى استاد القاهرة، من أجل التعرف على أرضية الملعب، قبل مباراة زيمبابوي.

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أضاف لهيطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو 93.7»، المُذاع عبر أثير راديو «أون سبورت إف إم»، اليوم: «لاعبو المنتخب سيزورون استاد القاهرة من أجل التعرف على أرض الملعب الرئيسي الذي سنلعب عليه غداً أمام زيمبابوي، ولكن سيكون ذلك بطريقة خاصة للحفاظ على الأرضية».

تابع: «سيخوض اللاعبون تدريباتهم في التاسعة والنصف مساءً باستاد الكلية الحربية، وسنغلق على أنفسنا وبعدها سيدخل المنتخب في راحة تامة قبل المباراة».

اختتم: «متفائلون ولدينا ثقة وهدوء أعصاب تحيط بالفريق وتسيطر على اللاعبين وننتظر فقط الدعم الجماهيري».