برشلونة يضم ثالث صفقاته الصيفية

أنهى نادي برشلونة، اليوم الخميس، تعاقده مع ثالث صفقة في فترة الانتقالات الصيفية، لدعم صفوفه في الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة أعلن التوقيع مع الظهير الأيمن الهولندي مايك فان بيجنين صاحب الـ 20 عامًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة أتم الصفقة بشكل مجاني، بعد انتهاء عقد فان بيجنين مع نادي ناك بريدا في الصيف الحالي.

وأوضحت أن عقد فان بيجنين مع برشلونة يمتد لموسمين مع وضع شرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.

يذكر أن برشلونة تعاقد حتى الآن مع الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام، والبرازيلي إيمرسونمن من أتلتيكو مينيرو، وأخيرًا ضم فان بيجنين من ناك بريدا.