هوميلز يكشف سر عودته المفاجئة لدورتموند

كشف المدافع الألماني ماتس هوميلز، عن سر عودته إلى صفوف بوروسيا دورتموند، بعد رحلة دامت 3 سنوات بقميص بايرن ميونخ.

وانضم صاحب الـ 30 عامًا لأسود الفيستيفال، أمس الأربعاء، مقابل 38 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية، ليعود إلى فريقه الذي لعب له بين عامي 2008 و2016.

وعبر حسابه على موقع تويتر، كتب ماتس هوميلز "بعد محادثات مع المسئولين في ميونخ ودورتموند، أدركت على الفور بأن مستقبلي سيكون مجددًا مع أسود الفيستيفال".

وأضاف "التقيت بالعديد من الشخصيات الرائعة في ميونخ، أملك ذكريات مذهلة مع الفريق البافاري، ومن يعرفونني جيدًا يدركون بأن البايرن سيبقى دائمًا صاحب مكانة خاصة بالنسبة لي".

ووقع هوميلز على عقد يربطه ببوروسيا دورتموند حتى صيف عام 2022، ليدعم دفاع الفريق لمدة 3 سنوات.