اتحاد غرب آسيا يناقش ترتيبات العراق لاستضافة بطولة الرجال

أبدى وفد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، ارتياحه من سير تحضيرات مدينة أربيل العراقية، التي تسبق استضافتها للنسخة التاسعة من بطولة الرجال، بالتزامن مع مدينة كربلاء، اعتبارًا من مطلع أغسطس/آب المقبل.

وقام وفد من اتحاد غرب آسيا، يضم الأمين العام خليل السالم، وأحمد قطيشات مدير البطولة، وعروبة الحسيني مدير الشئون الإدارية، بزيارة إلى مدينة أربيل، التقى خلالها برئيس الاتحاد العراقي، عبد الخالق مسعود، ومدير عام الرياضة لإقليم كردستان، شاكر أحمد بحضور مندوب شركة تضامن الراعية للبطولة، رامي فواز.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة كافة الترتيبات الإدارية واللوجستية الخاصة باستضافة العراق للبطولة، والاطلاع على المنجزات التي تحققت حتى الآن، إلى جانب زيارة استاد فرانسوا حريري الذي يحتضن كافة المباريات المقررة في مدينة أربيل.

ومنحت الزيارة، انطباعات ملموسة لدى وفد اتحاد غرب آسيا، على مستوى التحسن الكبير الذي طرأ على المنشآت، مما يؤكد جاهزيتها لاستضافة الحدث والعمل الكبير الذي بذله الاتحاد العراقي والجهات الرياضية الرسمية في إقليم كردستان ومدينة أربيل، من أجل تأمين تنظيم مثالي للبطولة.

وتشهد البطولة، مشاركة 9 منتخبات، وهي العراق (البلد المضيف)، السعودية، الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا، اليمن، الكويت والبحرين.

وجرى التأكيد في الاجتماع على تقسيم المنتخبات المشاركة على مجموعتين، واحدة في مدينة كربلاء تضم 5 منتخبات، والأخرى في مدينة أربيل مكونة من 4 منتخبات.