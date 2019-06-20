اتحاد الرياضات الالكترونية يتألق في موسم جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تألق الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية في موسم جدة بعدد من الفعاليات التي انطلقت السبت الماضي وتختتم يوم الجمعة المقبل بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة.

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وتشمل الفعاليات 3 جولات يومية، بالإضافة إلى فعاليات خاصة بالواقع الافتراضي (VR) وأقسام خاصة للأطفال وكذلك قسم الألعاب الذهنية وغيرها.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، حرص الاتحاد على تنظيم هذه البطولة لإثراء أي مناسبة وطنية واكتشاف المواهب الشابة السعودية.

وأضاف «فخور بأن الرياضات الالكترونية والذهنية تستقطب الكثير من شباب وشابات الوطن وتحظى باهتمام جماهيري كبير»، مؤكدا سموه بأن الاتحاد يبذل جهدا مضاعفا لتنظيم بطولات ترضي طموحاتهم وتوصلهم إلى العالمية.