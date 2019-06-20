ساري: تأثرت كثيرا بمفاوضات يوفنتوس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال الإيطالي ماوريسيو ساري خلال تقديمه كمدير فني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم «إنه تأثر كثيرا بعدما حاول حامل لقب الدوري الإيطالي التعاقد معه».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس بملعب أليانز أرينا «تلقي اتصالات من يوفنتوس كان بمثابة إحساس رائع لأنني رأيت أن النادي كان مصمما للغاية على اختياري».
وأشار ساري «60 عاما» إلى أنه لا يشعر بأن التعاقد مع يوفنتوس، بعد ترك فريق تشيلسي الفائز بالدوري الأوروبي، هو القرار الأكثر ثورية الذي اتخذه في مسيرته.
وعن رحيله من نابولي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي، قال «إنه شعر ببعض الشكوك حول قدرته على الاستمرار، وفي الوقت نفسه قرر نابولي تعيين كارلو أنشيلوتي».
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