زينتشنكو مع السيتي حتى 2024

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس، عن تمديد عقد لاعبه الأوكراني أولكسندر زينتشنكو لمدة ثلاثة أعوام، ليبقى في ملعب الاتحاد حتى 2024. وانضم زينتشنكو إلى مانشستر سيتي في 2016 قادما من أوفا الروسي وشارك مع الفريق في 43 مباراة لكنه سجل مرة واحدة فقط.
وفاز زينتشنكو مع سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ولقب كأس رابطة المحترفين مرتين بجانب لقب واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي. وشارك بشكل نادر مع سيتي في النصف الأول من الموسم الماضي لكنه خاض 11 من المباريات الـ 12 الأخيرة للفريق.
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