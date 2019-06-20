«قوى الأمن» ينافس 11 منتخبا للجودو ببغداد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يشارك المنتخب السعودي لقوى الأمن الداخلي للجودو في منافسات بطولة الشرطة العربية للجودو التي انطلقت أمس الأول في العاصمة العراقية بمشاركة 12 دولة، هي السعودية، والأردن، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وفلسطين، والكويت، ولبنان، ومصر، وليبيا، وقطر بإشراف الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وكان منتخب قوى الأمن الداخلي استعد للبطولة العربية من خلال معسكر إعدادي داخلي في محافظة الطائف لمدة عشرة أيام.
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