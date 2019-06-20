رابطة المحترفين توثق تقارير الحكام بنظام الكتروني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن توقيعها عقدا مع الشركة المزودة لخدمات تقنية المعلومات للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل التعاملات والتقارير الإدارية المتعلقة بمباريات الـدوري السعودي للمحترفين ابتداء من الموسم المقبل، على غرار النظام المعمول به في الاتحاد القاري.

Advertisements

وستبدأ الشركة المنفذة لبرنامج (AFCAS) المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي منذ أكثر من 10 أعوام، بتطبيق برنامح مماثل له في الـدوري السعودي، والذي يختص بكل الأمور الإدارية لمراقبي المباريات والحكام والمساعدين ومقيمي الحكام والمنسقين الإعلاميين، إلـى جانب الأمور التنظيمية بين الأنديـة والرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك لتوثيق جميع بيانات اللاعبيـن والبطاقات والإيقافات الكترونيا، وإتاحتها لجميع الأنديـة، عوضا عن النظام اليدوي السابق.

من جهته أوضح مسلي آل معمر رئيس رابطة الـدوري السعودي للمحترفين، أن الرابطة حرصت على الاستفادة من نظام الكتروني متقدم في تنظيم التعاملات بين الأنديـة والرابطة، وكذلك اتحاد القدم، خاصة بعد أن أثبـت فعاليته وسهولة التعامل معه، حيث سيمكن البرنامج الأندية من إدخال بياناتها المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم عبر حساب خاص بكل ناد، فيما يتم التعامل مع تلك البيانات من قبل الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك تزامنا مع نقل عمل لجنة المسابقات إلى الرابطة.

وأضاف آل معمر أن البرنامح يعطي كل جهة صلاحيات الوصول إلى البيانات التي تحتاجها فقط بحسب طبيعة عملها عبر النافذة المخصصة لها، خاصة فيما يتعلق بالبطاقات والإيقافات، إضافة إلـى إمكانيـة رفع تقارير المباريـات الكترونيا من قبل الحكام ومراقبي المباريات والمنسقين الإعلاميين ومقيمي الحكام، وهو ما سيتيح للأنديـة الوصول إلـى الإحصاءات التـي تهمها الكترونيا، وإلى ملخص خاص بكل مباراة يمكن الإعلام من الاستفادة منه، مشيرا إلى أن البرنامح يعد خطوة جديدة ومثالية لتطوير العمل، والابتعاد عن التعاملات الورقية.