شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض مرانه غدا على فترة واحدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، التدريبات غدا الجمعة على فترة واحدة فى التاسعة صباحاً بملعب النادى، بعدما تقرر إقامة التدريبات على فترتين اليوم صباحا ومساءً.

ويؤدى الزمالك حاليا مرانه المسائى والذى انتظم فيه يوسف أوباما بعدما شارك أيضا فى المران الصباحى عقب عودته للقاهرة بعد غيابه فى الفترة الأخيرة عن الأبيض لأدائه مناسك العمرة فى السعودية.

ويواصل الزمالك تدريباته اليومية فى إطار الاستعداد للمباريات المتبقية فى مسابقه الدورى فى ظل توقف البطولة حاليا لارتباط المنتخب الوطنى بالمشاركة فى أمم إفريقيا 2019 التى ستنطلق فى العاشرة من مساء غدا الجمعة بمواجهة مصر وزيمبابوى على استاد القاهرة الدولى وبعد قرار جهاز الزمالك بالمران على فترة واحدة صباحا سيكون المجال مفتوح أمام لاعبى الفريق الأبيض لمتابعة زملائهم مساءً فى افتتاح البطولة الأفريقية.