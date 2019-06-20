شكرا لقرائتكم النقاز يصل القاهرة السبت.. تعرف على موعد انتظامه فى مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم التونسى حمدى النقاز فى مران الزمالك بدايه من يوم الأحد المقبل، بشكل طبيعى عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها من الجهاز الفني خاصة أن اللاعب يصل للقاهرة بعد غد السبت.

حرص لاعبو الزمالك فى المران المسائى اليوم بعمل قياسات بدنية علي هامش التدريب المقام حالياً بملعب النادي كما أدى اللاعبين تدريبات بدنية قوية بالكرة وبدونها، وذلك تحت إشراف اليوناني أنطونيس مدرب الأحمال وأمير عزمي المدرب المساعد.

ويواصل الزمالك تدريباته اليومية على ملعبه في إطار الاستعدادات لمبارياته المتبقية بالدورى الممتاز التى سيخوضها بعد انتهاء بطولة الأمم الافريقية 2019.