تدريب واحد بالزمالك غدا بسبب منتخب مصر...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال، خوض التدريبات غدا الجمعة على فترة واحده في التاسعة صباحاً بملعب النادي. جاء قرار جهاز الزمالك، ليتمكن لاعبى القلعة البيضاء من متابعة مباراة مصر وزيمبابوى مساء غدا فى افتتاح مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019. ويواصل الزمالك تدريباته اليومية، في اطار الاستعداد للمباريات المتبقية في مسابقه الدوري المصري ، بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الافريقية.

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