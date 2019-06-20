"أطلب واتمنى" شعار مسئولى ستاد الكلية الحربية لدعم الفراعنة فى CAN 2019...

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جدة - عمرو شويل لاقت طلبات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى الموافقة من جانب مسئولى ستاد الكلية الحربية الذى يستضيف تدريبات الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. ووفر مسئولو ستاد الكلية الحربية أجهزة الاستشفاء بجانب تحسين حالة غرفة خلع الملابس، من أجل مساعدة منتخب مصر على التركيز في الاستعداد للبطولة فضلا عن تطوير أرضية الملعب. Advertisements أعرب أجيري عن سعادته بمستوى ملعب الكلية الحربية وأكد أنه يصلح لاستضافة المباريات الكبرى وليس مجرد استضافة تدريبات فقط. ويواجه منتخب مصر نظيره زيمبابوى غدا فى افتتاح أمم افريقيا.

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