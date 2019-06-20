الجباس يفسخ تعاقده مع دجلة...

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جدة - عمرو شويل أسدل دودو الجباس مهاجم وادى دجلة، الستار على مسيرته مع الكروية مع الفريق الدجلاوى بفسخ تعاقده عقب انتهاء الموسم الحالى، ليصبح لاعب حر من حقه الانتقال لاي فريق أخر.
وأكد الجباس أن الموسم المنقضى بالنسبة للفريق الدجلاوى كان "صعبًا" على جميع الأطرف، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحدى جديد بالانتقال لفريق أخر سواء داخل او خارج مصر.
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