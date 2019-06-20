شكرا لقرائتكم الزمالك يمنح لاعبيه راحة من التدريبات السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمود عبدالعزيز لاعب وسط الزمالك، تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق وذلك علي هامش التدريبات المقامة حاليا بملعب النادى ثم توجه اللاعب إلى الجيمانزيوم لأداء بعض التدريبات التأهيلية والعلاجية.

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فيما قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم السبت المقبل، علي أن يعود اللاعبين للتدريبات بشكل طبيعي مساء الأحد المقبل.

ويخوض الزمالك تدريباته اليومية فى إطار الاستعداد للمباريات المتبقية فى مسابقه الدورى فى ظل توقف البطولة حاليا لارتباط المنتخب الوطنى بالمشاركة فى أمم إفريقيا 2019.