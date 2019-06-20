شكرا لقرائتكم أبها يتعاقد مع الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أبها، يوم الخميس، تعاقده مع الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد.

وقال النادي في بيان صحافي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": سبق ولعب المحمدي (27 عاما) مع نادي الكوكب المراكشي المغربي في 2010 حتى 2015، ثم انتقل إلى نادي نهضة بركان المغربي حتى 2019، وحقق معه المركز الثاني في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

وأعرب الحارس المغربي عن سعادته بالانضمام إلى نادي أبها في الموسم المقبل 2019-2020.