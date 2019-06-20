يوفنتوس يتواصل مع مينو رايولا لضم دي ليخت وبوجبا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يتواصل مع مينو رايولا وكيل بول بوجبا و ماتياس دي ليخت لامكانية شراء الثنائي في الموسم القادم.

رايولا وكيل أعمال الثنائي الذي يزيد اشتعال سوق الانتقالات الصيفية، وسط انتظار كبار أوروبا بضم واحد منهما خلال الميركاتو.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن بول بوجبا الذي أوضح عن نيته في مغادره مانشستر يونايتد، وفتح الباب أمام انتقاله ليوفنتوس، الذي من ناحيته ينوي في إقحام دوجلاس كوستا أو ديبالا في الصفقة لتخفيض سعر بوغبا.

فيما يتعلق بمدافع فريق أياكس الهولندي دي ليخت ، فأن يوفنتوس ينوي تقوية دفاعه بعد تقدم الثنائي بونوتشي وكيليني في العمر 32 و 34 عام على التوالي واعتزال بارزالي.

وتابعت الصحيفة إلى أن يوفنتوس لم يتواصل مع رايولا منذ بداية الميركاتو، ولكن الحديث بدأ الآن بعد التعاقد رسميًا مع ماوريسيو ساري مدربًا جديدًا للفريق.