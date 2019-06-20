الأرجتين تنتظر هدية من كولومبيا للصعود

احرز ليونيل ميسي في شباك البارغوي من ركلة جزاء لتتعادل الأرجنتين 1-1 مع الباراغواي في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم وتحافظ على أحلامها في الصعود لدور الثمانية.

و سجل ريتشارد سانشيز للباراغواي هدفا في الدقيقة 37 بعد ركض رائع من ميغيل ألميرون من الجهة اليسرى ليسجل سانشيز هدف، لكن ميسي احرز هدف التعادل في الدقيقة 57 بعد لمسة يد ضد إيفان بيريس واللجوء لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء.

وحصلت الباراغواي على ركلة جزاء بعد ذلك بدقائق لكن الحارس فرانكو أرماني أنقذ شباكه من ديرليس غونزاليز، وتبقي الأرجنتين بالمجموعة الثانية برصيد نقطة يتيمة من مباراتين لكنها تستطيع التأهل لدور الثمانية لو تغلبت على قطر صاحبة المركز الثالث في آخر مباريات المجموعة يوم الأحد.

وفي وقت سابق تأهلت كولومبيا إلى دور الثمانية بفوزها (1-صفر ) على قطر فيما تتركز باراغواي في المركز الثاني برصيد نقطتين.