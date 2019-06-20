رسميا.. مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد زيتشينكو حتى 2024

صرح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تمديد عقد الدولي الأوكراني أليكساندر زيشينكو، لمدة 5 سنوات إضافية، على أن ينتهي عقده في يونيو 2024.

صاحب الـ22 عامًا لعب العديد من المباريات في الموسم الماضي تحت قيادة بيب جوارديولا، وشارك بقوة في الرباعية التاريخية للمشعي السيتزين.

وسجل زيتشينكو هدفًا واحدًا خلال 29 مباراة بجميع المسابقات، ليكافئه النادي الإنجليزي بتمديد عقده حتى 2024، وقال زيتشينكو: “من الغير ممكن وصف ما أشعر به من سعادة بالتوقيع مرة أخري مع هذا النادي يوفر الكثير للاعبيه، من الشرف لي البقاء هنا لخمس سنوات أخرى”.

وأضاف: “في الموسم المقبل نحن مصممون لحصد البطولات، لن أنسى الموسم الماضي وجميع أوقاته، لقد حققنا الرباعية التاريخية عن جدارة “.