لاعب تنس أرجنتيني: من ينتقد ميسي لا يفهم شيء في الحياة

قد يتلقى ليونيل ميسي العديد من الانتقادات بعد الهزيمة مع منتخب الأرجنتين أمام كولومبيا مسبقا، في بداية الجولة الأولي بكوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل، وقد انقذ ليونيل ميسي التانجو صباح اليوم واحرز هدف التعادل أمام باراجواي، ليصبح الفوز على قطر في المباراة المقبلة حتمي من أجل أن يصعد منتخب الأرجنتين في البطولة للدور القادم.

صرح لاعب التنس الأرجنتيني دييجو شاورتزمان مدفاعاً عن ليو: “أولئك الذين ينتقدون ميسي، لا يعرفون عن الحياة أو الرياضة”.

وتابع في تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “في الأرجنتين العدد الأكبر يعشقون ليونيل، أكثر مما لا ينتقدوه، ليو أسطورة ويريد دائمًا ارتداء قميص التانجو”، وشدد: “من ينتقده لا يعرف شيئًا في الحياة بشكل عام، والرياضة بذات”.