أجيري يلقي المحاضرة الأخيرة للاعبي المنتخب قبل موقعة زيمبابوي

الموجز



يلقي المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، محاضرة أخيرة بالفيديو للاعبين، لشرح آخر التعليمات قبل مواجهة زيمبابوي، غدًا الجمعة، في افتتاح مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقام أجيري بإلقاء العديد من المحاضرات على اللاعبين بالفيديو، لتحديد نقاط القوة والضعف لمنتخب زيمبابوي.

وتستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر إقامتها في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخب للمرة الأولى في تاريخ البطولة.