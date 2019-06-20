ماركوس ليورنتي من ريال مدريد إلى أتلتيكو مدريد

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سينتقل لاعب الوسط الدفاعي الاسباني ماركوس ليورنتي من ريال مدريد الى جاره أتلتيكو مدريد لخمسة أعوام بعد اجتيازه الفحص الطبي، بحسب ما ذكر الاخير الخميس في صفقة قدرتها الصحف باربعين مليون يورو.

كتب أتلتيكو في بيان من دون ذكر قيمة الصفقة "توصل أتلتيكو مدريد وريال مدريد الى اتفاق حول انتقال ماركوس ليورنتي الى فريقنا، بعد نجاحه في الفحص الطبي".

وبحسب موقع صحيفة "ماركا" اتفق الناديان على قيمة "بنحو اربعين مليون يورو" لضم اللاعب البالغ 24 عاما.

وينحدر ليورنتي من عائلة كروية وهو احد انسباء عظيم حشؤخ لثىفخريال باكو خنتو، وقد نشأ في الفئات العمرية للفريق الابيض قبل اعارته الى الافيس في موسم 2016-2017.

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ولم يعول عليه ريال كثيرا خصوصا المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في فترته الاولى بين 2016 و2018، والعائد قبل اشهر لانقاذ النادي بعد موسمه المخيب محليا واوروبيا.

ويعد هذا الانتقال ضمن سعي ريال لبيع بعض لاعبيه مقابل الانتقالات الضخمة التي عقدها وفاقت حتى الان 300 مليون يورو، بضم البلجيكي ادين هازار، الفرنسي فرلان مندي، الصربي لوكا يوفيتش والبرازيليين رودريغو وايدر ميليتاو.

ومن جهة أتلتيكو، قد يكون قدوم ليورنتي لتعويض الرحيل المحتمل لرودريغو هرنانديز الى مانشستر سيتي الانكليزي.

ويبحث اتلتيكو ايضا عن تعويض رحيل هدافه الفرنسي انطوان غريزمان ومن الاسماء المحتملة لتعويضه البرتغالي الواعد جواو فيليكس مقابل 120 مليون يورو بحسب تقارير.