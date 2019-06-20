لو أول مرة تروح.. كيف تدخل الاستاد من البوابة الصحيحة حسب تذكرتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

على مساحة 50 فدانا، تتمدد ملاعب وبنايات ستاد القاهرة الدولي، وترسم حدوده أربعة شوارع رئيسية هي "صلاح سالم، ويوسف عباس، وإسماعيل الفنجري، وطريق النصر"، ويوجد 4 مداخل رئيسية للدخول إلى الاستاد المقسم إلى 4 قطاعات مركزية، لكل مدخل بوابات دخول وخروج خاصة به، وتتجاوز المسافة بين اثنتين منها 2000 متر مربع.

الخليج 365 يقدم روشتة لـ75 ألف مشجع، حجزوا بالفعل تذكرة للحضور حفل افتتاح البطولة والمباراة الأولي بين مصر وزيمبابوي، للدخول من البوابة الصحيحة الأقرب لمدرجك وذلك وفقا لتذكرتك والدرجة التي حجزتها.

1- جمهور الدرجة الثالثة (شمال)

· "مواصلات أو سيارة خاصة"

الدخول عبر مدخل صلاح سالم

· للقادمين عبر مترو الأنفاق

النزول في "محطة أرض المعارض" (تبعد 800 متر عن بوابات الدخول)

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2- جمهور الدرجة الثالثة (يمين)

· الدخول من بوابات مدخل الإستاد بشارع طريق النصر

3- جمهور الدرجة الثانية

· "مواصلات أو سيارة خاصة"

الدخول عبر مدخل صلاح سالم

· للقادمين عبر مترو الأنفاق

النزول في "محطة الاستاد" (تبعد 500 متر عن بوابات الدخول)

4- جمهور المقصورة والدرجة الأولي (يمين – شمال)

· الدخول عبر شارع إسماعيل الفنجري (البوابة الرئيسية)