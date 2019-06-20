الحاوي على حساب صلاح "الجناح".. هل يفاجئ أجيري الجميع فى افتتاح أمم أفريقيا؟ (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - من يقود منتخب مصر فى كأس الأمم؟ السؤال المطروح قبل ساعات من افتتاح الكرنفال القاري فى ستاد القاهرة الدولي مساء الجمعة بلقاء مصر وزيمبابوي والذي يملك إجابته المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للفراعنة.

واختار أجيري الثلاثي مروان محسن، أحمد علي، وأحمد حسن "كوكا" فى مركز المهاجم الصريح ضمن القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا.

مروان محسن هو مهاجم الأهلي البديل للمغربي وليد أزارو فيما عاد أحمد علي إلى منتخب مصر بعد فترة غياب طويلة بعد تصدره جدول الهدافين لبطولة الدوري ودخل أحمد حسن "كوكا" فى حسابات المكسيكي بعد المفاضلة مع مصطفي محمد المعار من الزمالك إلى طلائع الجيش.

خيارات أجيري التكتيكية فى مباراتي تنزانيا وغينيا الوديتين كشفت عن تفضيله لطريقة 4-2-3-1 الخطة الرسمية للأهلي والزمالك والتى اعتمدت عليها فى معظم الأوقات ولكن هذا لا يمنع مفاجأة متوقعة، وليد سليمان يستمر فى الجناح الأيمن وصلاح مهاجم وهمي.

الأدوات التى يملكها أجيري تمكنه من الاعتماد على طريقة 4-3-3 فى الافتتاح، النني وحامد وعبدالله، ووليد وتريزييجيه فى الأجنحة وصلاح فى العمق لاستغلال سرعته وضعف قلبي دفاع المنافس من أجل الانطلاق مباشرة نحو مرمى الخصوم فيما ينتظره الضيوف على الأجنحة.

وسبق للألماني روجن كلوب المدير الفني لليفربول الاعتماد على مو فى 14 مباراة الموسم الماضي فى مركز المهاجم الصريح وسجل بمركزه الجديد 14 هدفا وصنع 7 وهو أفضل مركز لنجم من منتخب مصر مع الريدز الموسم الماضي.

ولعب مو مع الريدز الموسم الماضي 52 مباراة، 14 مباراة بمركز المهاجم وسجل فيها 14 وصنع 7 أهداف، فيما لعب 35 مباراة فى مركزه الأساسي (الجناح الأيمن) وسجل 13 هدفا وصنع 7 أهداف، أما المركز الثالث الذى شغله الملك المصري هو المهاجم الثاني ولعب فيه ثلاث مباريات فقط لم يسجل مطلقاً فيه أى أهداف.

الموسم قبل الماضي أيضاً شهد تألق صلاح فى مركز المهاجم الصريح ولعب فيه 6 مباريات، سجل 5 أهداف وصنع هدف أي إنه خلال 20 مباراة لعبها فى مركز المهاجم الصريح مع ليفربول سجل 19 هدفا وصنع 12 .

ويبقى فى النهاية أن الأقرب حسب الوديات أن يعتمد أجيري على مهاجم من الثلاثة، مروان أو كوكا أو علي.

كتب - محمد يسري مرشد:

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من يقود منتخب مصر فى كأس الأمم؟ السؤال المطروح قبل ساعات من افتتاح الكرنفال القاري فى ستاد القاهرة الدولي مساء الجمعة بلقاء مصر وزيمبابوي والذي يملك إجابته المكسيكي خافير أجيري المدير الفني للفراعنة.

واختار أجيري الثلاثي مروان محسن، أحمد علي، وأحمد حسن "كوكا" فى مركز المهاجم الصريح ضمن القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا.

مروان محسن هو مهاجم الأهلي البديل للمغربي وليد أزارو فيما عاد أحمد علي إلى منتخب مصر بعد فترة غياب طويلة بعد تصدره جدول الهدافين لبطولة الدوري ودخل أحمد حسن "كوكا" فى حسابات المكسيكي بعد المفاضلة مع مصطفي محمد المعار من الزمالك إلى طلائع الجيش.

خيارات أجيري التكتيكية فى مباراتي تنزانيا وغينيا الوديتين كشفت عن تفضيله لطريقة 4-2-3-1 الخطة الرسمية للأهلي والزمالك والتى اعتمدت عليها فى معظم الأوقات ولكن هذا لا يمنع مفاجأة متوقعة، وليد سليمان يستمر فى الجناح الأيمن وصلاح مهاجم وهمي.

الأدوات التى يملكها أجيري تمكنه من الاعتماد على طريقة 4-3-3 فى الافتتاح، النني وحامد وعبدالله، ووليد وتريزييجيه فى الأجنحة وصلاح فى العمق لاستغلال سرعته وضعف قلبي دفاع المنافس من أجل الانطلاق مباشرة نحو مرمى الخصوم فيما ينتظره الضيوف على الأجنحة.

وسبق للألماني روجن كلوب المدير الفني لليفربول الاعتماد على مو فى 14 مباراة الموسم الماضي فى مركز المهاجم الصريح وسجل بمركزه الجديد 14 هدفا وصنع 7 وهو أفضل مركز لنجم من منتخب مصر مع الريدز الموسم الماضي.

ولعب مو مع الريدز الموسم الماضي 52 مباراة، 14 مباراة بمركز المهاجم وسجل فيها 14 وصنع 7 أهداف، فيما لعب 35 مباراة فى مركزه الأساسي (الجناح الأيمن) وسجل 13 هدفا وصنع 7 أهداف، أما المركز الثالث الذى شغله الملك المصري هو المهاجم الثاني ولعب فيه ثلاث مباريات فقط لم يسجل مطلقاً فيه أى أهداف.

الموسم قبل الماضي أيضاً شهد تألق صلاح فى مركز المهاجم الصريح ولعب فيه 6 مباريات، سجل 5 أهداف وصنع هدف أي إنه خلال 20 مباراة لعبها فى مركز المهاجم الصريح مع ليفربول سجل 19 هدفا وصنع 12.

ويبقى فى النهاية أن الأقرب حسب الوديات أن يعتمد أجيري على مهاجم من الثلاثة، مروان أو كوكا أو علي.