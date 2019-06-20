شاهد وشجع مجانًا.. 50 ألف علم و120 شاشة عرض لأمم أفريقيا في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أكد الدكتور سيد حزين مدير عام الشباب والرياضة في الفيوم، أنه جرى تجهيز 120 شاشة لنقل مباريات بطولة الأمم الأفريقية بجميع مراكز الشباب بالمحافظة.

وأشار إلى ان ذلك إلى جانب 3 شاشات عرض عملاقة في (نادى قارون، ونادى محافظة الفيوم، ومركز شباب الساحة الشعبية).

وأضاف "حزين" أن شاشات العرض متاحة لجميع أبناء المحافظة بالمجان، كما جرى إعداد 50 ألف علم لتوزيعها على الشباب والأطفال أثناء مباريات البطولة.

وفى السياق نفسه أكد الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم، أنه جرى إعداد مقاعد لجماهير الفيوم لمشاهدة مباريات بطولة الأمم الأفريقية التي تبدأ فعالياتها غدا الجمعة أمام الشاشة الكبيرة التي تتوسط الحرم الجامعي وذلك للتخفيف على أبناء المحافظة للجلوس على المقاهي والكافيهات ما يكلفهم أعباء مالية.

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