103 كاميرات و4 غرف للاعبين.. شاهد الصور النهائية لاستاد السويس قبل أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

شهد استاد السويس، والمناطق المحيطة به مرحلة تطوير شاملة استعدادًا لاستقبال مباريات المجموعة الخامسة في كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

واستقبلت محافظة السويس، يوم الاثنين الماضي وفدًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، للوقوف على أعمال التطوير والتجهيزات التي أجريت في الاستاد الرياضي قبل استلام الاتحاد للإستاد رسميًا يوم الثلاثاء الماضي.

وتفقدت لجنة الاتحاد الأفريقي الاستاد سيرًا على الأقدام بداية من الطريق الذي يربط بين بوابة المدينة الرياضية وحتى مدخل الاستاد، وتابعت الغرف الأربعة للاعبين والتي تم تجهيزها وفقًا لتعليمات الكاف، كما تفقدوا غرف اللاعبين والحكام وغرفة فحص المنشطات وغرف التحكم والمراقبة والتي تضم 103 كاميرات ثابتة وعدة كاميرات متحركة بدرجة تكبير 30 ميجا بكسل.

رافق اللجنة خلال الزيارة سعيد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضية بالسويس وسمير محمد مدير الإنشاءات الرياضية بالسويس وعماد عبد العزيز مدير استاد السويس الرياضي.

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وتفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس استاد السويس الرياضي، اليوم الخميس، للوقوف على الاستعدادات النهائية داخل الاستاد وجاهزيته لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

رافق المحافظ اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس وسعيد محمد وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادات التنفيذية.

وأشاد اللواء صقر بجهود مسؤولي اللجنة المنظمة في السويس، ومديرية الشباب والرياضة لدورهم في متابعة أعمال تطوير الاستاد، واستقال بعثة منتخبات المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات "تونس ومالي وأنجولا وموريتانيا".

وتابع محافظ السويس ومدير الأمن، الاستعدادات الأمنية خارج الاستاد ومراجعة الخطة الأمنية، والتي تشمل تأمين مداخل الاستاد، واستعدادات الدفاع المدني ومحاور السير التي وضعتها إدارة المرور لتيسير الحركة بمحيط الاستاد ونقل بعثات المنتخبات من مقر إقامتهم في العين السخنة في استاد السويس.