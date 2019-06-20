فهد العتيبي يُعلن انضمامه لقناة تايم سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن السعودي فهد العتيبي، انضمامه لقناة Time Sports للتعليق على مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة.

وغرد العتيبي ـ عبر حسابه بموقع تويتر اليوم الخميس ـ قائلاً:"يسعدني التواجد في العرس الأفريقي على أرض مصر والتعليق على كأس أمم افريقيا مصر 2019 بجانب نخبة من المعلقين على قناة Time Sports".