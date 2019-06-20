كيف تذهب لاستاد القاهرة في سيارة مكيفة بعشرة جنيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

احمل علمك وارتدي قميص منتخب مصر، واذهب لستاد القاهرة لتشجيع منتخب مصر، ولا تخشى حرارة الجو، بعشرة جنيهات فقط ستحجز مقعدك في سيارة مكيفة، باستخدام تطبيق سويفل، التي خصصت مجموعة كبيرة من الأتوبيسات لنقل الجماهير إلى بوابات دخول الجماهير باستاد القاهرة.

خطوات الحجز من خلال تطبيق سويفل:

1- حدد موقع استقلال الباص وفي الخانة المخصصة للوجهة سيظهر لك بشكل تلقائي خيار وجهة مباراة مصر وزيمبابوي باستاد القاهرة.

2- وفور تحديد موقع استقلال الباص يرشح لك التطبيق كافة المحطات أو نقاط التجمع القريبة من موقع الاستقلال الذي حددته لتختار المحطة المناسبة لك.

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3- بتحديد الوجهة لملعب ستاد القاهرة ستتحدد سعر التذكرة بـ 10 جنيهات فقط.

4- لن يسمح لك التطبيق بحجز أكثر من تذكرتين ليتيح فرصة لعدد آخر من الجماهير الاستفادة بالخدمة.

ويتيح تطبيق سويفل حجز مقاعد في أتوبيسات أو ميكروباصات وسداد رسوم الرحلة كاش أو باستخدام بطاقات الائتمان، فضلا عن توفير سيارات للنقل الجماعي مكيفة تتحرك في مواعيد محددة وتقف في محطات محددة.

وتوفر شركة سويفل نحو 2000 باص مكيف لنقل الجماهير من وإلى ملاعب البطولة في محافظات القاهرة والجيزة و الاسكندرية، كما حددت الشركة 500 نقطة تجمع بالمحافظات الثلاثة لنقل الجماهير منها، و27 منطقة حول الاستادات لتوصيل الجماهير إليها.

وشركة سويفل صاحبة حق رعاية كأس الأمم الأفريقية كأحد الرعاة الرئيسيين، فضلا عن امتياز "الناقل الرسمي للبطولة"، وذلك أثناء فعاليات البطولة التي ستعقد بمصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.