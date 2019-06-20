إنفوجرافيك| تعرف على عدد البطولات التي تستضيفها مصر خلال 3 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على أبرز المعلومات بشأن بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، وكذلك البطولات الرياضية الدولية التي نجحت مصر في الفوز باستضافتها خلال الأعوام 2019- 2020-2021 وذلك بفضل التحسن الملحوظ الذي شهده الاقتصاد المصري والاستثمار في البنية التحتية.

وجاء في الإنفوجراف، أن البطولات الدولية التي نجحت مصر في استضافتها خلال الأعوام 2019- 2020-2021، عام 2019 يشهد استضافة سبع بطولات هم كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وكأس العالم للاسكواش لمدة 3 سنوات، كذلك كأس العالم للغطس، وبطولة كأس العالم للكرة الطائرة الشاطئية، وبطولة الكرة الطائرة للناشئات، وبطولة البحر المتوسط لكرة اليد، وأخيراً البطولة العربية للجولف.

أما عاما 2020- 2021، سيشهدان استضافة مصر لكأس العالم للجمباز 2020، وبطولة العالم للدراجات 2020، وبطولة العالم العسكرية لكرة القدم 2020، وكذلك بطولة العالم لكرة اليد 2021، وأخيرًا بطولة العالم للسلاح 2021.