حقيقة مفاوضات باريس سان جيرمان مع أليجري

نفى مصدر مقرب من المدرب الايطالى ماسليمليانو اليجرى ماتردد في بعض وسائل الإعلام حول دخول المدير الفنى السابق ليوفنتوس فى مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسى لتولى قيادة الفريقى الفنية بداية من الموسم القام. الفرنسى لتولى قيادة الفريقى الفنية بداية من الموسم القام. يذكر أن ماسليميانو اليجرى قد أعلن سابقا بعد أن انتهى عقده مع يوفنتوس الإيطالى أنه سيحصل على راحة لمدة سنة. وأضاف فى بيان رسمى أنه سيكون فى حاجة للراحة هذا العام من أجل إعادة شحن البطاريات حتى يعود بشكل أقوى فى الموسم التالي.

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