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ريال مدريد يدخل الصراع على ضم نيمار

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يظل مصير النجم البرازيلي داسيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان غامضًا في الأيام الأخيرة، بعد رغبته في الرحيل عن النادي الفرنسي، والعودة إلى ناديه السابق .

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي يريد خدمات اللاعب البرازيلي في الإنتقالات الصيفية

الجارية، وأكدت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان وضع مبلغ قيمته 300 مليون يورو لمن يرغب في التعاقد مع نيمار.

ويعد نيمار لاعبًا مفضلاً لرئيس النادي الأبيض فلرونتينو بيريز ، وكان قاب قوسين

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أو أدنى من التعاقد معه في 2013 قبل أن يخطف برشلونة الصفقة من الملكي .

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يجهز عرضا بقيمة 130 مليون يورو بالإضافة إلى واحد من اللاعبين سواء كان جارث بيل الذي أصبحت أيامه معدودة في ريال مدريد بعد أن أخرجه المدرب الفرنسي زيدان من حساباته، أوالكولومبي خاميس رودريجز .

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