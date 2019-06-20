لمياء عبد المحسن تعلن ترشحها لرئاسة نادي النصر السعودي

أعلنت الدكتور لمياء عبد المحسن البراهيم نيتها الترشح لمنصب رئاسة نادي النصر السعودي في تغريدة أطلقتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقالت الدكتورة لمياء تغريدتها : " بما أن نادي النصر لم يتقدم لرئاسته أحد،وإشارة لأني امرأة المهام الصعبة وعندي ماجستير في إدارة الأنظمة والجودة، وتوافق مع السياسة العليا في تمكين المرأة وبما أن عندي إجازة شهر وما أقدر أجلس فاضية وثلاثة أرباع
وأثار ترشح السيدة لمياء لرئاسة نادي النصر الكثير من السخرية والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نا ترد على المنتقدين قائلة: " تغاضوا عن مؤهلاتي الأكاديمية وخبراتي المهنية الإدارية، وماهمهم يعرفوا معلوماتي الكروية، فقط لأني امرأة يرفضون ترشيحي ".
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