أصبح نادي تشيلسى الإنجليزى فى أزمة بسبب لاعبه الإيطالي جورجينيو، خاصة بعد رحيل ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق للفريق.
وكان فريق تشيلسي تعاقد مع جورجينيو بناء على رغبة المدير الفني الإيطالي،في صفقة بلغت 57 مليون جنيه استرلينى قادما من نابولى الإيطالى لمدة 5 سنوات.
وقد يرغب تشيلسي في التخلص من اللاعب، والذي كان
وجدير بالذكر أن التخلص من اللاعب سيمثل مشكلة بالنسبة إلى الفريق اللندني، المعاقب من الفيفا بالتوقف عن إبرام تعاقدات لمدة موسمي انتقالات.
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي في أزمة بسبب جورجينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.