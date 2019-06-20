تشيلسي في أزمة بسبب جورجينيو

أصبح نادي تشيلسى الإنجليزى فى أزمة بسبب لاعبه الإيطالي جورجينيو، خاصة بعد رحيل ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق للفريق.

وكان فريق تشيلسي تعاقد مع جورجينيو بناء على رغبة المدير الفني الإيطالي،

في صفقة بلغت 57 مليون جنيه استرلينى قادما من نابولى الإيطالى لمدة 5 سنوات.

وقد يرغب تشيلسي في التخلص من اللاعب، والذي كان

من ضمن التشكيل الأساسي للإيطالي ماوريسيو، بعد أن شارك فى 57 مباراة مع تشيلسى أحرز من خلالها هدفين فقط.

وجدير بالذكر أن التخلص من اللاعب سيمثل مشكلة بالنسبة إلى الفريق اللندني، المعاقب من الفيفا بالتوقف عن إبرام تعاقدات لمدة موسمي انتقالات.