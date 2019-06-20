الارشيف / اخبار الرياضه

تشيلسي في أزمة بسبب جورجينيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصبح نادي تشيلسى الإنجليزى فى أزمة بسبب لاعبه الإيطالي جورجينيو، خاصة بعد رحيل ماوريسيو ساري، المدير الفني السابق للفريق.

وكان فريق تعاقد مع جورجينيو بناء على رغبة المدير الفني الإيطالي،

في صفقة بلغت  57 مليون جنيه استرلينى قادما من نابولى الإيطالى لمدة 5 سنوات.

وقد يرغب تشيلسي في التخلص من اللاعب، والذي كان

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
من ضمن التشكيل الأساسي للإيطالي ماوريسيو، بعد أن شارك فى 57 مباراة مع تشيلسى أحرز من خلالها هدفين فقط.

وجدير بالذكر أن التخلص من اللاعب سيمثل مشكلة بالنسبة إلى الفريق اللندني، المعاقب من الفيفا بالتوقف عن إبرام تعاقدات لمدة موسمي انتقالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي في أزمة بسبب جورجينيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا