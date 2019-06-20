الارشيف / اخبار الرياضه

إيتو: هازارد ينتظره مستقبل رائع مع ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

علق النجم صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون ونادي السابق، على صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد إلى الإسباني.

وعلق إيتو على تصريحات فيرناندو موريانتس نجم ريال مدريد السابق، بشأن تعاقدات النادي الملكي في الفترة الأخيرة، لبناء الفريق.

وقال إيتو خلال الذي عقدته الليجا

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
اليوم :" أريد التحدث عن هازارد لأنه من أفضل لاعبي العالم وأتوقع له  مستقبلا كبيرا مع ريال مدريد".

واختتم : "إنه لاعب كبير وأتوقع له مستقبلا رائعا مع الملكي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيتو: هازارد ينتظره مستقبل رائع مع ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا