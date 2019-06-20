إيتو: هازارد ينتظره مستقبل رائع مع ريال مدريد

علق النجم صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون ونادي برشلونة السابق، على صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني.
وعلق إيتو على تصريحات فيرناندو موريانتس نجم ريال مدريد السابق، بشأن تعاقدات النادي الملكي في الفترة الأخيرة، لبناء الفريق.
وقال إيتو خلال الذي عقدته الليجا
واختتم : "إنه لاعب كبير وأتوقع له مستقبلا رائعا مع الملكي".
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