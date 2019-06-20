ظهور خليفة محمد صلاح فى اختبارات الناشئين بالمقاولون العرب

بدأت التصفيات النهائية للمرحلة الأولى لاختبارات نادى المقاولون العرب وفى حضور محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالنادي منذ صباح باكر اليوم الخميس. وأثناء وجود رضوان باللجنة الخاصة للبراعم والتى تضم محمد زمزم وحمدى سيكلا وغيرهم من المدربين وعند نزول فريق البراعم مواليد 2009 فاجأه محمد رضوان بأن قام بالنداء على لاعب. وأكد رضوان أن اللاعب سوف يكون خليفة لمحمد صلاح فى المستقبل ومن المصادفات أن هذا البرعم ينتمى لمحافظة الغربية وأعرب رضوان عن سعادته بنجاح الاختبارات وتنظيمها بشكل احترافي.

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