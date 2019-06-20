يستعد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لتقديم لاعبه الجديد، الموهبه الشابه البرتغالية جواو فيليكس، في مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل. وذكرت صحيفة " ماركا الإسبانية" أن أتلتيكو مدريد توصل إلى إتفاق مع نادي بنفيكا البرتغالي، يقضي بإنتقال جواو فيليكس إلى الروخيبلانكوس، في صفقة ستبلغ قيمتها حوالي 120 مليون يورو. مع نادي بنفيكا البرتغالي، يقضي بإنتقال جواو فيليكس إلى الروخيبلانكوس، في صفقة ستبلغ قيمتها حوالي 120 مليون يورو. وإستطاع اللاعب إجتياز الفحص الطبي بنجاح، في إنتظار الإعلان الرسمي من جانب أتلتيكو مدريد الإسبوع القادم. يذكر أن فيليكس كان محط إهتمام العديد من الأندية الأوروبية في الفترة السابقة، ودخل أتلتيكو مدريد في مفاوضات طويلة مع نادي بنفيكا، قبل أن يتمكن من احسم الصفقة لصالحه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جواو فيليكس يقترب من أتليتكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.