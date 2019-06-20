ليفربول يدخل سباق التعاقد مع جريزمان

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، للدخول مع سباق التعاقد مع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، هداف نادي العاصمة الفرنسية أتليتكو مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية اليوم الخميس، أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدرير الفني لنادي ليفربول، أبدي رغبته فى التعاقد مع الفرنسي جريزمان البالغ من العمر

28عاماً، حيث يراه أفضل اللاعبين لدعم خط الهجوم فى الموسم الجديد.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة على موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن كلوب يعلم أن فريق ليفربول فى حاجة إلى لاعبين على مستوي عالي لحسم لقب الدوري الإنجليزي وخطفه من نادي مانشستر

سيتي الذي سيطر عليه فى أخر موسمين، وهو ماجعله يفكر جدياً فى ضم جريزمان والدخول فى صراع مع باريس سان جيرمان وبرشلونة.

ومنذ أن أعلن الفرنسي رحيله عن صفوف اتليتكو مدريد قبل ثلاثة أسابيع تم ربطه بالانتقال إلي برشلونة، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، إلا أن ميجيل أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لأتليتكو مدريد قطع الشك باليقين بإعلانهم أن جريزمان سيوقع لبرشلونة.