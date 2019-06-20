رسمياً.. أياكس يجدد عقد مدربه إريك تين هاج

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد المدير الفني للفريق إريك تين هاج حتي صيف 2022.
وجاء التجديد مع المدرب الهولندي البالغ من العمر 49 عاماً بعد الشائعات المنتشرة فى الأسابيع الماضية حول انتقال المدربلعدد من الأندية الأوروبية، من بينها روما الإيطالي.
وقد زادت شهرة المدرب تين هاج بعد الموسم الناجح فى بطولة الدوري الهولندي بالحصول علي اللقب، و بلوغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا
وأفاد البيان الذي نشر عبر موقع أياكس، اليوم الخميس أن عقد هاج سيستمر حتي نهاية يونيو 2022، مع زيادة مالية فى راتبة السنوي.
ومن الجدير بالذكر أن أياكس أصبح مهدد بفقد عدد من نجومه هذا الصيف بعد أن تأكد رحيل دي يونج إلي برشلونة، واقتراب مغادرة المدافع ماتياس دي ليخت.
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