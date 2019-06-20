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صامويل إيتو يشيد بإقامة بطولة أفريقيا في الصيف

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أكد صامويل إيتو نجم الكاميرون وبرشلونة السابق، أنه من الأمور الإيجابية إقامة بطولة امم افريقيا في الصيف بدلا من شهر يناير.

 

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الليجا في أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس "من الأفضل ان تقام بطولة امم

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افريقيا، في توقيت إقامة البطولات القارية لأنه ما كان يحدث من قبل أن المنتخبات تأخذ اللاعبين الافارقة من الأندية المحترفين فيها، لذلك، هذا التوقيت أفضل".
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